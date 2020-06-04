探射燈：對外開放冇下文　綠化地長年養蚊

市區靚地寧養蚊，亦不讓市民享用綠化空間？港島西營盤有綠化區重門深鎖達17年，即使鳥語花香、雕塑豎立，路過街坊僅能閘外興嘆；半山小型休憩處同樣圍封多年，至今荒廢雜草叢生；九龍大角咀近千平方米地閒置逾10年，寧擺放盆栽亦不開放。議員炮轟民政事務總署浪費土地，促重新規劃開放。

休憩用地少，位處市區更珍貴，西營盤匯安里一處綠化區佔地達250平方米，以矮欄圍封並上鎖，欄外掛有中西區區議會標誌。園內因長年缺乏打理而雜草叢生，擺放5個大型盆栽，花槽豎立多個飛鳥金屬雕塑，卻銹迹斑斑，猶如都市荒廢花園。

中西區區議員張啟昕坦言，區內休憩空間不多，此綠化地卻圍封已久，2016年區議會撥款16萬港元改建為休憩處，惟至今仍未開放。他早前於會議上動議要求重新規劃及開放，傾向設置一個開放時間，同時考慮用作寵物公園及社區苗圃等。

中半山干德道一處山坡底，同樣以印有中西區區議會標誌的透明膠板圍封着一幅綠化區，雖然該空間面積只有90平方米，裏面擺放不同大小的石底盆栽，植物亦因長年缺乏打理而變得雜亂無章。

根據民政事務總署資料，上述兩個綠化區均於2003年撥款興建，目的為善用區內面積較小的閒置土地，栽種植物以美化及綠化社區，由中西區民政事務處負責管理；惟兩地至今未有對外開放。

此外，大角咀海帆道一個面積逾990平方米空地，更像舊物回收場，擺放大大小小石底花盆，部分印有油尖旺區的紅色標誌。場內亦有棄置長椅，又有動物雕塑，圍封場地的鐵絲網破爛不堪。按民政事務總署顯示，該處由2008年7月興建，閒置至今。

立法會民政事務委員會委員邵家輝指，港人休憩空間不多，惟不少空地圍封閒置，他直斥政府長期圍封空地難免予人浪費之感，促當局重新檢視並諮詢地區意見，開放作公園或停車場等都對社區具裨益。

民政事務總署發言人證實，匯安里及干德道的綠化區未有對外開放，上屆區議會曾建議於匯安里綠化區提供座椅後開放，本屆議會有委員擔心引起噪音問題，故要求部門考慮將場地改建為社區苗圃，現正與相關部門就建議進行研究。大角咀海帆道的土地連同兩旁的政府用地已預留作學校發展，獲九龍西區地政處同意，該處暫放花盆及植物。

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