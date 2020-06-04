網民熱話：橋咀島撈捕海洋生物　正義港女舌戰鄉音大媽

雖然近期不時有人揭發自私大媽違規在受管制範圍撈捕海洋生物，但情況依然未改善。近日一名港女就在西貢橋咀島遇上多名大媽，她們無視規定，在岸邊大袋細袋撈捕魚類及「螺仔」，港女忍不住出言指摘，惟大媽死不認錯，更死撐「唔係拎走」，行徑令人汗顏。

網民Eliza Circus周二（2日）在Facebook發文講述其朋友一段經歷。兩張貼圖中，一張是兩名大媽在岸邊行走，其中一人手持綠色網袋，似盛載大量海洋生物；另一張是岸邊由漁護署立下「切勿帶走任何生物」告示牌的照片。

從貼文中的附載片段可見，事後三名大媽在長櫈執拾「戰利品」，女事主走上前，質問其中一名大媽，「呢度係保護區」，直指她不應捕捉海洋生物，一口鄉音的大媽反駁說，「捉魚都唔得？條魚死咗，唔係生」又指部分是「螺仔」，堅稱是「執番嚟」，並非海洋生物。女事主氣憤下，一口氣質問對方，「(知唔知)唔准拎生物走」，「畀其他人食？」「你攞返去食定賣？好唔掂咩？」「你識唔識咩叫生物？」大媽自知理虧，但仍然口窒窒死撐，「你又知我拎走」，更「挑機」女事主一同離開，以證不會帶走該批海洋生物。

發文者最後有感而發指，同類事件雖然不時發生，但大多數人選擇「隻眼開，隻眼閉」，「當佢一個女仔鬧爆大媽，大媽無理佢，而周圍其他遊客又只係眼望望，無人幫手出聲。」又指朋友當時好無助，形容「大媽固然可恨，冷眼旁觀嘅人更可恨」。

網民有話說：

Crystal Chiu：你真係好！仲咁客氣

Lai Don Don：大陸人係咁上下質素，慢慢會越嚟越多

Tony Huen：勁乞人憎

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