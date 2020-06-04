黑暴疫魔煎熬　失業大軍加入外賣員行業

黑暴及疫情雙重夾擊下，本港經濟大受打擊，不少企業倒閉，累積了大量失業大軍，部分打工仔被迫放無薪假。為了生活，亦放下身段，不少人加入送外賣行列，當中不乏「步兵」，令外賣員行內競爭激烈。

據了解，新冠肺炎疫情下初期，不少市民外賣食物減少外出，連帶本港多間外賣平台的生意急增，故吸引不少失業人士入行。外賣員表示，疫情初期外賣單接單，多到做不完，只要肯勤力，月入逾2萬元不成問題。送外賣平台市道出現小陽春，有關外賣平台公司亦大量請人。

有外賣員感慨，現在接了一張單後，便沒有下一單，收入大減，試過一個月只能賺數千元。由於行業新人太多，出現許多新面孔，有資深外賣員指，行業突然轉變，以前會與行內同事打招呼，互相交流，現在新人太多，都不會主動與對方聊天。

至5月疫情開始放緩，加上禁聚令放寬至8人，市民較願意到餐廳堂食，對外賣平台生意造成影響。此外，有外賣平台更改旗下外賣員的計薪方式，取消了獎金，引起大批外賣員不滿。在5月下旬，約200名外賣員一度在外賣平台公司外抗議，要求公司收回決定，事件擾攘約2個小時。

據悉，有外賣平台公司視外賣員為自僱人士，舊計薪方式設有繁忙時間薪金保障，電單車手每張單可獲最少50港元，「步兵」可獲35港元，並不限每周訂單下限；但新計薪方式則列明外賣員在一周內若接逾80%訂單，該周所接訂單才會有額外獎金，有外賣員指新制變相令收入減少30%。