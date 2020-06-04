接載滯留印度港人專機抵港　須往檢疫中心隔離14天

港府再度安排專機接載滯留印度的香港居民回港，航班於今早(4日)8時半左右抵達香港機場。乘客逐一落機，並安排前往衞生署設於亞洲國際博覽館的臨時樣本採集中心，接受強制新冠肺炎病毒測試，在收集深喉唾液樣本後，他們會前往火炭駿洋邨的檢疫中心進行14天強制檢疫。

今次航班主要接載身處孟買及周邊地區有特殊需要的香港居民，包括患病人士、孕婦、幼童等和他們的同行家人，初步預計接載的乘客人數約300人，費用由乘客支付。

為應對新冠肺炎疫情，印度政府在3月下旬起禁止所有國際航班升降。截至6月1日，入境處已成功聯繫上約4800名滯留在印度的香港居民，首批約250名滯留當地的香港居民已於上月18日乘專機從新德里回港。

現時仍有眾多香港居民滯留在印度不同地區，考慮到當地國內交通仍受限制，以及相關人士回港後的檢疫安排和相關設施的承受能力，政府會按照實際情況分批協助他們有序返港，會繼續與他們保持密切聯繫。