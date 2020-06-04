中國有限度恢復國際客運航線　美客機將可赴華

中國民航局周四（4日）發布關於調整國際客運航班的通知，內容指，自下周一（8日）起，所有未復飛的外國航空公司，可在許可範圍內，選擇一個具備接收能力的口岸城市，每周營運1班國際客運航線航班。有關通知意味美國的航空公司將可復飛往中國的客運航班。

通知又提出獎勵措施，航空公司同一航線航班，入境後核酸檢測受感染的旅客人數假如連續3周為零，可在航線經營許可規定的航班量範圍內，每周增加1至2班。相反，航空公司同一航線航班，入境後核酸檢測受感染的旅客人數假如達到5個，該公司該航線將暫停運行1周；假如達到10個，則暫停運行4周。

據了解，中國民航局早前根據3月12日官網發布「國際航班信息發布（第5期）」航班計劃，將外國航空公司經營至中國的航線減至1條，且每周營運班次不得超過1班，而該計劃中並不包括美國的航空公司空運航班。

美國運輸部周三（3日）宣布，將由本月16日起暫停中國航空公司飛往美國的航班。此舉被指是為了向中國政府施壓，以讓美國的航空公司客機恢復飛往中國。