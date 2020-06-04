六四晚會設百街站派蠟燭　李卓人照入維園承受被控風險

新冠肺炎疫情未止，支聯會早前申請於銅鑼灣維園舉行六四晚會，遭警方發出反對通知書，其後揚言會在全港擺放約100個街站派發電子蠟燭，於各區遍地開花，以進行悼念活動。該會主席李卓人今早(4日)表示，市民可自發決定到何處進行悼念，但該會將堅持到維園悼念，亦會承受被檢控的風險。

李指出，與以往不一樣，晚上的六四晚會將沒有「大台」及音響，但屆時會事先預備好蠟燭，並到維園點起燭光悼念。警方雖已就活動發出反對通知書，李反問：「警方唔批，唔通我哋就唔做(六四晚會)？」，又指若要繼續行使其權利，亦要承受被檢控的風險。

警方昨日(3日)亦於社交平台上指出，有團體擬於今日在港島區和九龍區分別舉行公眾集會，因應新冠肺炎在香港的最新情況，經風險評估後，認為有關公眾集會屬人多聚集的高危活動，故早前已向主辦方發出「禁止公眾集會通知」，並呼籲市民應盡量留在家中，避免到人多的地方和參與受禁群組聚集。