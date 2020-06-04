新樂酒店傳月中結業　旅遊冰封致24間賓館棄續牌

暴疫夾擊下，本是旅遊熱點的尖沙咀海傍全無遊人。

暴力示威及新冠肺炎夾擊，嚴重打擊本港旅遊、酒店及賓館業大受影響，據悉，尖沙咀新樂酒店營運至下周六(13日)，便結束營運，酒店4月已被推出市場招標放售。事件令數月內結業的賓館及酒店增至24間。

資料顯示，新樂酒店於1952年落成，迄今已有68年歷史的新樂酒店。今年4月首度推出市場招標放售，地皮為「商業」用地，物業地盤面積逾9000平方呎，地契准作非工業用途，最高可建樓面面積逾10萬方呎。

有傳新樂酒店將於本月15日結業，東網記者致電該酒店訂房，職員表示最後一晚接待旅客為下周六，被問及是否不再營運，職員回答：「是」，但不便透露原因及多少員工受影響。酒店的網上訂房平台亦顯示，本月14日或以後日子均「已無房間」。飲食及酒店業職工總會組織幹事何鴻興表示，疫情持續，不少酒店員工都要放無薪假。

民政事務處轄下的牌照事務處統計，今年2月至5月期間，共有23間賓館及1間酒店的持牌人，未有提出牌照續牌申請、撤回或要求取消牌照，而導致牌照失效。

訪港旅客人次亦持續低迷，今年4月訪港旅客人次按年大跌逾99.9%，平均每天只有約140人次訪港。今年首季酒店入住率按年下跌52個百分點至只有4成，4月數字更下跌至34%。令賓館及酒店業艱苦經營。