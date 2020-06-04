政府部門購電腦價格不一　律政司買貴2倍變大花筒

香港今年初受到新冠肺炎疫情影響，為減低傳播風險，政府1月尾宣布非提供緊急及必須公共服務嘅公務員在家工作，到5月頭先回復正常。不過期間就衍生咗另一個問題，唔同政府部門購買同一品牌同款式嘅手提電腦，價錢不一，當中民望經常「墊司底」、被外界炮轟為「避政司司長」嘅律政司司長鄭若驊為首嘅律政司，買入70部手提電腦，每部接近2萬港元。相反地，天文台僅花費近7000港元，購入1部同類型手提電腦，價錢相差近兩倍。

根據立法會日前公布《為在家工作政府人員提供資訊科技支援》附件，發現超過50個政府部門由1月29日至4月底，曾經購買電腦軟件同硬件，或者提升通訊設備，但各個部門就算採購同款器材，價錢亦有好大差距。附件提到9個政府部門曾購買同一品牌同型號手提電腦，其中律政司司長辦公室更花費137.9萬港元公帑買入70部手提電腦，平均每部近2萬港元，單價係各部門最貴。而「最慳家」嘅係天文台，只花6998港元購入一部手提電腦。換句話說，律政司至少畀貴近1.3萬港元購買每部手提電腦。

如果以數量計算，路政署係購買手提電腦最多嘅部門，買入手提電腦同連軟件手提電腦，分別多達314同116部，其中淨係手提電腦嘅使費，路政署最少已用483.5萬港元。

除咗手提電腦，視像通訊軟件Zoom係留喺屋企做嘢不可缺少嘅工具之一，共有13個部門購買，當中12個部門選用普通版Zoom，價格為117至125港元；但係政務司司長辦公室採購同一版本Zoom，價錢竟然遠超其他部門，單價達1572港元，係其他部門嘅12倍之多。而環境局或者環境保護署就花費6000港元，購入4份專業版Zoom。

保安編碼器方面，保安局唔單止係使費最貴，亦同時係買得最多嘅部門，單價同數量分別為713港元同60個，埋單差唔多要成4.3萬港元。買得「最划算」同最少係選舉事務處，只花費412港元同購入20個，合共8240港元。

上任個幾月嘅創新及科技局局長薛永恒，上月透過書面回覆資訊科技界議員莫乃光查詢時，話政府部門為實施在家工作安排而採購嘅電腦同其他流動裝置或者器材，仲有提升通訊、網絡、數據庫容量，開支至少接近3000萬港元。