要求15歲男童為己手淫　牧師助理認非禮等罪

曾在學校任牧師助理的29歲男子，認識同校15歲男童後成為對方的教父。該男子數年前相約男童等到離島宿營，並趁獨處時非禮男童下體，又要求男童替自己手淫。男子辭職後仍不放過男童，稱要公開男童的祼照、散布男童欲與同性有親密關係以作威脅，欲令男童理會他，男童終向父親披露事件而報警。男子今（4日）於區院認非禮等罪，還柙至本月24日量刑，期間法庭會索閱事主的創傷報告，及被告的背景和心理報告。

被告承認向16歲以下兒童作出猥褻行為、非禮及刑事恐嚇共三罪。

案情指，被告數年前在事主的學校中任牧師助理時，在課外活動中認識事主，及後成為事主的教父。被告其後相約事主及事主的同學到離島參加3日2夜宿營，被告及事主先出發。獨處期間，當事主打算沖涼時，見被告到浴室狀似拍下他的裸照，他即時着被告停止及要求被告刪除相片，被告答應。

被告及後趁與事主同睡一床時，從後擁着事主，又把手伸進事主褲內觸摸其私處，及替事主手淫。事主感到害怕而不懂反應，並在被告要求下替對方手淫。翌日，被告又替事主手淫，並一同到浴室各自手淫。事主並沒向其他人說出事件。

事主事後感不開心，欲終止與被告的朋友關係，遂向父親表示不想再參與被告有份的活動。被告及後離職，事主雖已甚少聯絡被告，但在事發一年多後卻突然收被告的訊息，被告威脅指，若事主再不理會他，便會公開兩人關係及事主的裸照，並散布事主欲與其他男性發生關係等。事主感到害怕，遂向父親說出事件。

被告被捕後，警誡下反指是事主先引誘他，及後他因事主不理會他而感到憤怒，才向事主發送有關訊息，他為此致歉。

辯方求情指被告擁大學學位，並修讀社工碩士學位。辯方呈上被告父母和朋友撰寫的求情信，又指被告同意案件涉及違反誠信，事後已感後悔，另外他其實並沒有任何事主的祼照，只因事主不理會他才如此作為。