陳志全朱凱廸衝主席台掟「臭蟲」　警員消防到場搜證

立法會今午(4日)開始就《國歌條例草案》進行三讀辯論，於下午12時50分左右，議員陳志全和朱凱廸突然衝出主席台，期間陳手持一個竹籮，內裏藏了一堆白色蟲，但二人未走到主席台已遭保安阻止，代主席李慧琼隨即趕離二人，陳隨即將竹籮掟出，污物遍布一地及發出惡臭，而朱亦潑出有臭味的液體，李宣布暫停會議，保安亦在現場拉起封鎖線及噴灑空氣清新劑。下午1時許，大批警員進入會議廳搜證，並檢查朱凱廸座位，3名消防員其後到場，用儀器在民主派議員座位一帶檢測，並將竹籮放入專門處理危害物質的黃色膠桶內。

進出口界議員黃定光表示，當時陳志全是抱住竹籮衝前，又指是他投擲竹籮，懷疑內裏的啡色液體是糞便，而且亦有白色的蟲在蠕動。他又稱，今次的「臭蟲」比上次許智峯掟出的「臭彈」更臭，懷疑是上次許剩下的「肥料」，又指看到在肥料上蠕動的白色幼蟲後感可怕和惡心，更以「屎蟲」來形容。被問到有否留意有其他在場議員感到不適，黃則指無留意到，「頭先太臭，我影完張相都快啲出嚟喇」。議員周浩鼎則指，朱凱廸當時手持一個玻璃杯，再撥向前方，直斥做法是「離晒大譜」。

朱凱廸在會議廳外指，今日是六四31周年，政府打算在今日迫香港人接受《國歌法》，形容香港人「敬酒唔會飲、罰酒都唔會飲」。被問到帶有臭味的液體為何物時，朱指是「Bio-fertilizer（生物肥料）」。

陳志全則批評，主席梁君彥配合中央政府，令香港將於6月4日通過《國歌法》，形容他為政權打手。被問到上周梁君彥裁決同類事件時，將會議受阻時間計入審議時間內，陳則回應指，相信屆時議員及市民會有回應。