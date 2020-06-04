祿泉樓22戶居民失聯　防護中心指不交樣本將強制檢測

沙田瀝源邨祿泉樓新冠肺炎感染群組先後有6人受染疫，衞生防護中心今日(4日)繼續在大廈大堂收取住所深喉唾液樣本，中心表示，截至昨日(3日)下午5時，仍有66戶未提交樣本瓶，呼籲及敦促這些住戶務必盡快提交。

穿上全套保護衣的衞生署職員，今早繼續清潔祿泉樓大堂門口、門柄等公眾地方，並在大堂收集居民的深喉唾液樣本瓶，有未交樣本的居民陸續下樓遞交。有住戶表示，一直不知道大廈爆發疫情，女兒今早致電通知才得悉，遂到大堂提交樣本。

衞生防護中心表示，截止昨午4時，已在祿泉樓共收回1056個深喉唾液樣本瓶，當中25個因居民提交的樣本出現滲漏而需再次提交，其餘1031個樣本已完成檢測，除已公布的4個確診個案外，其餘樣本均呈陰性，即沒有感染新冠肺炎。

另外，防護中心昨夜與警方合作，聯絡昨午5時前仍未交回樣本的66戶居民，當中31戶確認會提交樣本，另有13戶早於5月中已遷出，尚餘22戶未能聯繫，中心職員已在這些住戶門外留下信件，強烈呼籲及敦促這些人士盡快向中心提交其樣本，並強調會對不交回樣本的人士強制檢測。