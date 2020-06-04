跨境學童仍未復課　北區學校劃一9月考小五呈分試

本港近日再出現社區爆發新冠肺炎個案，但教育局日前指，小四至中二生將如期在下周一(8日)復課。局方又指，學校可考慮延遲小五學生的呈分試至9月進行，或讓如期復課的學生先在7月份評核，其他學生之後補考。有北區小學校長指，區內學校已有共識，劃一在9月考小五呈分試。

局方指，正緊密與各方協調，包括與本地多區學校商討交通的細節，希望爭取為中三至中五學生於6月中旬到港復課。待跨境中三至中五生復課安排具體落實後，會吸取經驗及檢討實際運作，並視乎疫情發展、口岸交通、人手等情況，再研究能否為其他年級較低的跨境學生作復課安排。

跨境學生未能與本地學生同期復課，小五生的呈分試安排備受關注。上水鳳溪第一小學校長朱偉林表示，區內學校有共識將小五呈分試推遲至9月舉行，因現時小學的跨境學童何時能復課仍屬未知之數，而區內不少學校都在7月24日開始放暑假，為確保學生應考之前應至少有3至4星期的面授課堂，因此推遲至9月才考試屬較理想的安排。

朱又指，由於復課後，跨境學生往返學校及口岸須乘搭「點對點」校巴，不少校巴以往是服務小學生，故要研究復課後是否能提供足夠的校巴服務，同時只有2個口岸開放亦會造成擠塞問題，因此期望多開放文錦渡口岸，以紓緩有關情況。