千萬年薪打工仔逾3千人　一成人繳八成薪俸稅貧富更懸殊

本港貧富差距愈來愈大，稅務局最新公布的年報公布了2017/18年度稅收，187萬納稅打工仔的薪俸稅貢獻達604億港元，但近80%稅款來自年薪百萬元以上的17.7萬多納稅人，即一成納稅人繳納近8成稅款，而3011名年薪逾千萬元的打工「貴族」便佔去100億港元，按此計算，打工貴族人均年薪2274萬港元，每人平均納稅334萬港元。

2018-19年度稅局的整體稅收為3414億港元，較上年度增加128億港元，即3.9%，增長主要來自利得稅(法團)，全年收入為1608億港元，增加20.5%。而薪俸稅收入為601億港元，輕微減少1.1%，印花稅收入則減少16%至800億港元。

打工仔最關心的薪俸稅方面，2017/18年度，有20萬打工仔繳薪俸稅少於200港元；而繳薪俸稅少於1600元、年薪低於30萬元的納稅打工仔更多近74萬人。另一方面，打工貴族也在上升，上一課稅年度年薪逾千萬的打工貴族僅約2400人左右，2017/18年度已增至3011人，顯示打工族亦有貧者愈貧、富者愈富現象。

年報續指，最低入息組別的納稅人平均只需繳21港元，他們的年薪只有13萬至14萬港元，即打工貴族們一年賺取千萬年薪，低收入納稅族打一世工亦未能賺取。