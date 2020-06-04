掟完臭彈掟臭蟲　許智峯陳志全鬥臭

立法會今日(4日)繼續審議《國歌條例草案》，預料傍晚將會表決，但會議進行至近下午一時，為阻撓通過國歌法，泛民主派又再重施故技，陳志全向主席台擲臭蟲，實際上，民主黨議員許智峯於上周四(5月28日)大會曾掟「臭彈」，令會議暫停近5小時。

當日議員朱凱廸在會議上，因展示寫有「最佳主席李慧琼」的標語，立法會主席梁君彥按《議事規則》將朱趕離會議廳；及後議員陳志全因不滿梁驅逐朱的裁決，拒返回座位，同遭趕出會議廳。

許智峯疑對此感不滿，衝出座位並打算拋擲物品，被保安截停並將其帶離場，惟該「臭彈」最終打翻在地及傳出惡臭，其他議員離開會議廳，會議隨即暫停。議員陳凱欣聞到惡臭後感不適，由救護員送院。事件擾攘近5小時，待會議室的異味消除後，當日下午4時復會。

許智峯事後承認「臭彈」是5月26日在立法會大樓9樓傳出異味、已腐爛的盆栽，當時秘書處曾報警處理，警方和消防員曾進入會議廳調查，警方當時曾指案件若有刑事成分，不排除對許作出檢控。

消防則經過調查在議事廳的殘留物後，初步認為殘留物含有一氧化碳及硫化氫，大量吸取會對呼吸系統有損害，而根據現場儀器檢測，會議室內的濃度為26PPM，消防處指，若濃度達50至100將會對人體有害。