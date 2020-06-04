理大生涉藏刀　警同意只是放在袋中

理大生去年12月在旺角遇查，被搜出摺疊刀及玻璃爆破器，被控在公眾地方管有攻擊性武器，及管有適合用作非法用途的工具並意圖作非法用途使用兩罪，他否認控罪，案件今（4日）在西九龍法院開審。拘捕被告的警員供稱，當日被告沒有解釋攜帶涉事物品的原因，但承認被告不曾將刀拿出，而該爆破器其實是救生筆，但他從沒測試過是否可以書寫。

18歲被告陳靖鋒，報稱任職運輸工，亦正就讀理工大學。他被控於去年12月9日，在旺角彌敦道好望角大廈外攜有一把摺疊刀和卡片刀；以及管有一支筆型玻璃爆破器。

拘捕被告的警員吳德輝供稱，由於當日有市民號召「三罷」及堵路，警員遂在晚上約10時乘警車在旺角巡邏，現場有大批市民聚集，但車輛仍可駛過。吳在案發地點見到被告等約8人聚集叫囂，形迹可疑，於是落車截查。他負責搜查穿黑褲的被告，他問被告「喺度做乜」，被告不回答。

吳在被告的腰包搜獲一個掛有貓形圖案的鎖匙扣、刀峰7厘米的卡片刀，以及筆頭有金屬、可以鑿穿玻璃的救生筆：另在被告背包內，發現一把刀鋒約6厘米的陶瓷刀、手套和口罩。吳問被告「點解要帶」，被告不解釋。

吳在盤問下，承認當時沒有試過該救生筆是否可以用來書寫，又同意他在3次口供均沒有提及被告曾在場叫囂，亦不知道被告與其他在場人士的關係。吳另矢口否認曾掟爛被告分別放在背囊及褲袋的手機，但對於被告是否攜帶2部手機，吳表示「印象中得一部」。

聆訊下午繼續。