法官指引陪審團犯錯　販毒囚24年男子脫罪

上訴人何卓庭涉販毒判囚，上訴庭今推翻其定罪。

29歲男子2014年涉招攬18歲青年由深圳偷運近4公斤「K仔」入境，該青年之後以污點證人身份出庭頂證，令他於2017年被定罪判監24年。該男子在服刑逾3年後，今年3月向上訴庭上訴要求推翻定罪，上訴庭延至今天（4日）頒布書面判詞，指原審法官李瀚良就同黨招供供詞指引陪審團時犯上法律錯誤，令陪審團的判決不穩妥，裁定被告上訴得直脫罪。

本案上訴人何卓庭現時29歲，他於2017年受審時，連同另一被告連潤達被控一項串謀販毒罪，控罪指兩人與容銳豪及另兩名人士串謀販運「K仔」氯胺酮。經審訊後陪審團裁定連潤達罪名不成立，上訴人則罪成，判囚24年。審訊時控方主要依賴污點證人容銳豪的證供，容表示在2014年6月被朋友叫回內地「揼骨」，期間朋友招攬他運毒返港，朋友並介紹他認識上訴人。容其後跟隨上訴人指示，預習帶毒回港的路線，並在同年8月21日正式行動。結果容在過關時被捕，他被捕後帶海關將在港接應的上訴人拘捕。

上訴庭表示，本案原審法官在指引陪審團時，未有依隨標準指引，明言連潤達被捕後所講的招供供詞，不可用作指證上訴人。唯原審法官指示陪審團，可用連的招供供詞，去引證容在庭上所講的證供是否可信。上訴庭認為這會令陪審團混淆，因而令其裁決不穩妥，因此定罪裁決應予撤銷。

據悉，由於污點證人不願意再次出庭作供，故控方早已表明，上訴人一旦獲判無罪，也不會要求案件重審。