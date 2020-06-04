外婆涉勒斃孫兒　指致電防自殺熱線後更想死

外婆涉嫌在酒店勒斃6歲外孫案，今早(4日)於高院續審，被告出庭自辯道出自己的悲慘人生。她稱在經歷喪子及丈夫有外遇離家，又要獨力照顧女兒，最終患上抑鬱症。之後女兒又遇人不熟，到20歲誕下死者後又留給她照顧，每月只給她千多元，加孫兒行為有問題，令她深感壓力，曾多次想與孫兒一同自殺。

現年55歲的被告簡桂芳稱，約15歲時從深圳來港寄居親友家中卻遭虐打，婚後她經歷兒子患血癌與兩歲夭折，次女又患長期病，丈夫又有外遇，最終患上抑鬱症，更曾試過割脈及吊頸自殺都獲救回。

到2011年，當時20歲的女兒與男友誕下死者，但女兒男友最終離開還欠下卡數致債主臨門。女兒最終更搬走，留下她獨自照顧死者，每月只給她千多元。她因為照顧孫兒要辭掉工作，只做兼職並靠傷殘津貼維生，感到壓力很大，須要服抗鬱藥。

她又指孫兒很聰明，幼稚園高班時已懂計單位數與雙位數相加，但有時他會因不懂功課大發脾氣，會說「我咁蠢，我死咗去算啦！」，更對她說：「我要摙死你再砍頭埋牆」。

後來她獲轉介與孫兒去見心理專家，親子關係確有改善，但她仍擔心孫兒的學習及情緒問題。至2018年3月，她因仍然擔心孫兒，有時會失眠，又因一日要做四份工致精神緊張無法休息。

簡指在3月初，她曾與街坊談及想與孫兒「一齊死」，街坊遂叫她致電防止自殺會。事發前兩日她致電一試，但對方聽到她的情況後，跟她有兩條路可走，一是即時與孫兒跳樓，另一條路則叫她多照顧孫兒數年後，再找人將孫兒接走，她說聽到後感到很驚慌，更加想死，就去寫下遺書。