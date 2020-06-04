教育局呼籲學生　勿參加危險違法活動

全港學校在5月底始分階段復課，而小四至中二生在下周一(8日)復課。教育局副秘書長杜永恒在「局中人語」指，為配合防疫，早前發出指引規定學校上半日課等，並呼籲家長繼續配合局方及學校的安排，例如提醒子女在交通工具上戴口罩、多清潔雙手及編排子女的作息時間。

杜永恒表示，即使疫情有緩和迹象，不能掉以輕心，政府的防疫工作絲毫沒有鬆懈。局方暫時實行半日上課，亦已向學校發出復課指引，要求校方全面清潔及消毒校園，以確保學生在安全衞生的環境下學習。在學校作好充分準備的同時，家長也得繼續緊密配合，才可協助子女順利重投校園的學習生活。

他呼籲家長提醒子女在公共交通工具上、街道上及校園內時刻佩戴口罩；敦促子女在日常生活細節上注意衞生程序，例如進食前、觸碰口罩後、如廁後都要徹底清潔雙手；以及

重新編排子女的作息時間，建立健康的生活規律，包括學習、用膳、運動、遊戲時間等，確保子女有充足睡眠。

他又指，能順利復課實在得來不易，而先決條件是提供及維持一個安全、平穩和寧靜的學習環境。他呼籲家長多與子女溝通，提醒他們在放學後或非上課日，避免到人多擠擁的地方，以減低感染風險，更應好好愛惜自己，切勿參加危險或違法的活動，時刻以自身安全、健康及前途為重。