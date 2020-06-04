網民熱話：邋遢阿伯麵包店亂摸　顧客嚇怕轉買袋裝包

在新冠肺炎疫情下，不少人都提高衞生意識，但部分人的行徑，卻不敢恭維。近日有市民光顧麵包店，發現一名阿伯拿起麵包逐一挑選，再將麵包放回架上，現場雖有人出言指摘，但阿伯卻不以為然，最終顧客惟有轉買預先包裝的袋裝包。

網民Fion Chan在Facebook群組「水泉澳邨 ~ 水仔是我家」貼文指，今晨(4日)光顧麵包店時，發現一名阿伯並無使用麵包夾，以手觸摸麵包挑選，「逐個麵包用手掂過，再放回盤，揀到滿意為止方罷手去付錢！」當時不少顧客目擊其行徑都大為吃驚，有人出言指摘，但對方表現卻若無其事，令人氣憤。事主直言，目擊事件後，為安全起見，轉而購買預先包裝的排包，事後她更形容自己：「逃之，更為之無語」。

不少網民直指阿伯無公德心，不過亦有人指麵包店亦有責任，因為在疫情下，不少麵包店都會將麵包逐個包裝，「見到冇包裝都唔會買！」

網民有話

李耀康：冇買好耐啦，啲餐盤個個都摸過點買呀？

戴汶沁：呢啲時勢唔係獨立包裝都唔敢買

May Dai：好得人驚

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