港鐵女職員助親友呃交津　官斥違反誠信

港鐵機場站女客戶服務主任，聲稱要測試公司電腦系統，私自把15張車票單據連結至親友八達通，讓他們申請公共交通津貼，她今（4日）在西九龍法院承認6項偽造帳目罪。辯方求情指涉案車票最多只可申領約500港元，被告深感後悔，已深切反省。裁判官稱案件涉及違反誠信，准被告保釋至6月24日，索取其感化及社會服務令報告後判刑。

34歲被告李定圓，現時任職文員。她被控於2019年2月13日及2月14日，分別3度偽造車票銷售記錄，指合共15張車票已經出售予客人。

案情指，2019年2月杪，港鐵機場站的經理發現車票銷售記錄異常，翻查閉路電視片段及相關資料後，揭發被告曾6次登入港鐵電腦系統，掃描共15張機場快綫車票並打印單據，再利用單據資料連結屬於其胞弟及男友的八達通，以申請公共交通津貼。被告胞弟及男友都不知情，被告事後被辭退。

被告警誡下聲稱，政府在同年1月推出公共交通津貼計劃，乘客購買機場快綫車票後，她開始需要打印單據。她最初只是想減低出錯機會和測試電腦系統是否順暢，沒有意圖詐騙，不過後來出現貪念才犯案。