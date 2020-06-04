學警頂證涉榨財警長　遭質疑財務報告出錯

警察學院一名警長在擔任學警班副班主任時，涉嫌多次威嚇學警，以榨取他們共25萬港元案，今天（4日）在區院續審。其中一名於案發時擔任班內財務長的學警繼續作供，他遭到辯方質疑其庭上證供與警方調查時錄取的供詞有多處不相同，惟學警解釋他只是一時想不起，之後便漸漸記起案發經過。

被告歐智威（49歲）案發時為警長，他於12年12月至翌年6月期間，同時擔任2170期SS班的副班主任，負責福利、宿舍管理和班務等事宜。他否認兩項欺騙手段取得財產、一項公職人員接受利益及一項公職人員行為失當罪。

控方證人前警員馬寶權繼續作供，他於案發期間被編入SS班，負責處理班中財務。馬在盤問下同意他製作的財政報告不是如實反映一切班內開支，因他是依賴被告提供的手寫單據及個人記憶去編寫報告。惟馬否認蓄意隱瞞記錄，稱已盡力去完成報告。

辯方又質疑馬於庭上的證供與警方會面時的供詞有多處不相符，如馬錯誤向警方指出班費的盈餘金額。惟馬稱當時他利用工作的午休時間到警署錄取口供，因過程匆忙，故很多事情一時想不起，但經過「腦中追尋線索」、「順藤摸瓜」下，加上當時對被告索取高昂收費已感到不合理，故他終能記起案發經過。