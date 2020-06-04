涉至少8宗住宅爆竊案掠近40萬財物　警拘49歲本地漢

警方發現今年4月及5月，西九龍警區的住宅爆竊案較去年同期有上升趨勢，升幅超過4成。西九龍總區情報組進行深入調查及情報分析後，留意到有賊人屢施故技，尾隨住戶進入私人住宅大廈爆竊，並且鎖定一名目標男子。

西九龍總區刑事總部警司鍾雅倫表示，昨日(3日)傍晚時分，情報組探員在旺角展開反爆竊行動，期間發現目標男子現身，並且暗中跟隨住戶步入旺角道50號一幢大廈。探員把握時機，徹底封鎖大廈前後門，同時派員上樓巡邏，及後於梯間截獲該名男子。警方在其身上搜出鐵筆及2支螺絲批，經初步調查後，以涉嫌企圖爆竊將他拘捕。

被捕姓祝(49歲)男子為持有香港身份證的本地人，本身留有案底，警方經進一步調查後，證實他與4月底至5月底在油麻地、旺角及深水埗一帶發生的7宗住宅爆竊案有關，涉及財物金額約40萬港元，其中最高一宗更被掠去逾10萬港元現金。被捕男子現正被扣留調查，他被暫控一項企圖爆竊罪，案件將於明日(5日)提堂。

警方呼籲市民提高警惕，留意進出大廈的陌生人物，避免在家中存放大量財物，同時記緊鎖好門窗。