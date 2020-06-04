元朗區會主席黃偉賢知法犯法　認住所霸官地近4700平方呎

黃偉賢承認其住所佔用官地，又指會配合相關政府部門的執法行動。

元朗區議會主席黃偉賢居住的元朗丁屋涉嫌霸佔官地，其丁屋外前、後、左、右更分別被加建石磚矮牆、鐵絲網及鐵柱圍繞「劃界」，粗略估計霸地近4700平方呎。黃偉賢今(4日)對東網承認佔用官地，又指地政總署日前曾到場視察，強調會配合署方指示及行動，「如果有人認為我身為區議會主席都霸佔政府土地，我接受批評。」

上述丁屋位於元朗欖口村，周遭有墓地及寮屋。據土地登記冊資料，該丁屋由黃偉賢及其兩名家人共同持有。

現場所見，該白色丁屋樓高3層亦有露台，對出四周近4700平方呎官地遭加建的石磚矮牆及鐵絲網圍封。其中丁屋正門外有缺口處供車輛出入，該缺口亦設有條長約20呎、高約半米的活動鐵閘，涉嫌霸佔官地，而該屋側門出入口加設入牆式帳篷亦疑屬僭建。

黃偉賢回覆時承認佔用官地，但認為沒有將上述有關範圍完全密封，「門口係活動鐵閘，鐵閘旁邊有道小門亦無上鎖，任何人都可以出入」。黃解釋，自己居於上址近60年，住所周邊的鐵絲網亦存在多年。

他在2年前起不時遭不明人士深夜持鐵棍，於屋外敲打鐵絲網及地下作滋擾。而其弟約1年前因退休而搬回上址一同居住，但有感與黃同住會有安全隱憂，故找來活動鐵閘設於丁屋前門位置及維修鐵絲網，以求住得安心。

黃偉賢表示，他不忍其弟於恐慌下生活，故未有阻止對方加設鐵閘及維修鐵絲網。黃認為此事責任在於自己，稍後會配合相關政府部門的執法行動。至於疑屬僭建的入牆式帳篷，黃指，據他了解，該帳篷設置「未有落地」，理應為容許存在的建構物。

議員謝偉銓表示，據相關地段索引圖資料顯示，上址好大可能涉霸官地。他認為有關業主作為區議會主席理應守法，「不應該其身不正！」。他建議相關政府部門面對涉及公眾人物的個案理應盡快採取行動，又呼籲當事人盡快自行糾正有關違規情況。