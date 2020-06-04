3人涉中上環暴動　辯方質疑警誘女生招供

去年7月28日中上環發生警民衝突，一對夫婦及一名女學生被控參與暴動罪，案件今(4日)在區院續審。負責拘捕女生李宛叡的警員許庭魁供稱，李被捕後承認跟隨同案的被告夫婦到西區遊行。辯方則指有警員用警棍敲打李面前的鐵絲網，同時另有警員聲稱會讓李離開，軟硬兼施誘李招供，許否認其事。

警員許庭魁原隸屬反恐特勤隊，當日被指派任速龍小隊成員。許供述，當日警方掃蕩期間，有示威者由德輔道西轉入奇靈里，及後再走到西源里，他在西源里目睹三名被告，當時次被告杜伊蘭正在攀爬鐵絲網，首被告湯偉雄用手托住杜，第三被告李宛叡則已成功爬到另一端，他大叫「警察、咪郁」將三人截停，及後李表示「無地方走」，他着李在安全情況下爬鐵欄回來。

許形容，李當時戴黃色安全帽，穿黑衣褲，雙手前臂包住保鮮紙，他要求李出示身份證，但李稱她沒攜帶身份證。許問李：「嚟西區做乜嘢？做乜喺呢度？」李承認跟另外兩名被告到西區遊行集會，許遂以參與未經批准集結罪名拘捕李，之後將李交給另一組同事處理。

辯方指出，李從沒有招認跟另外兩名被告到西區遊行集會，反對將這項所謂招認的證供呈堂。辯方指，當時有蒙面警員揮舞警棍，用警棍朝李的頭顱方向敲打鐵絲網，並用粗口喝罵李；另一名警員誘使李，說：「你咁細個，你自己出嚟，我唔拉你，會畀你走。」但辯方表示無法辨認出該兩名警員的身份，因當時負責拘捕的警員沒有透露警員編號或出示委任證。

許堅稱李確有招認，並否認他曾揮警棍或講粗口威嚇李，他又否認曾向李說過「唔拉你，畀你走」之類的說話，他亦見不到現場有其他警員威逼利誘李招供。

辯方指出，許在西源里拘捕李的時候，未有即場記錄該所謂的招認，回到警署作第一次補錄時，仍未有將之記錄下來，直至到第二次補錄時才有相關資料，質疑所謂招認是子虛烏有。

3名被告分別是湯偉雄（38歲）和杜依蘭（41歲）夫婦，及女子李宛叡（17歲）。3人同被控於去年7月28日，在德輔道西近西邊街一帶連同其他人參與暴動。