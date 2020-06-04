保就業網上平台未考慮視障者需要　失明人士協進會稱會員難申請

香港失明人協進會今(4日)表示，政府最近就疫情推出不同的網上平台供市民登記申請服務，希望讓有需要的人可在家中進行登記並減少人群聚集。原意是方便市民，但最後卻對殘疾人士構成不便。該會早前安排視障職員試用以登記政府口罩及申請「保就業」計劃的兩個網上平台，他們均未能順利使用，坦言大感失望。

該會指，「銅芯抗疫口罩」的登記網站內，視障或肢體傷殘人士無法用鍵盤揀選「登記」按鈕來進行申請、影片亦沒有聲音旁白，視障人士未能了解到影片的內容。

至於「保就業」計劃的第一輪申請表格，亦無法讓視障或肢體傷殘人士用鍵盤揀選申請性質，而其後檢查「初步申請資格」亦出現閱讀次序混亂，先讀「是/非」再讀問題等。

該會之後率先知會政府相關部門，口罩登記網站收到意見後，隨即作出改善，並於數天內修正了有關問題，令視障人士可順暢地使用，直言「雖然遲了少少但總算有改善」。

不過「保就業」申請網站於5月25日推出至今已接近兩星期，仍有視障人士反映未能自行使用，只可找親友協助填寫資料或親身到有關辦事處登記，十分不便。該會指，網頁若有依照國際無障礙標準建設，視障人士都可順利使用。

該會指，明白網上平台推出時間緊迫或有所遺留，但同時憂慮當政府也未能做好榜樣，更難以推動其他公司、機構對無障礙標準的重視。「保就業」第二輪申請以及全民派1萬港元將接受網上登記，密切關注有關平台能否做到全民共融的無障礙標準，希望不會再次令人失望。