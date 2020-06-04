政Whats噏：張可森貼涉煽暴告示　民政署再促陳樹英跟進

屯門區議員張可森早前喺辦事處張貼寫上「屯門特訓」、「讓革命融入生活」嘅告示，涉嫌鼓吹參與不法行動，本身係民主黨(白鴿黨)嘅區議會主席陳樹英以資料太粗略，單憑告示上「革命」一字，難以界定張可森係咪違反區議員操守，去信民政總署話無法跟進，而民政事務總署今日(4日)再促請陳樹英秉公處理有關事件。

民政總署今日回覆，話已收到陳樹英嘅來信，屯門民政事務處已作出跟進，整理咗全面嘅相關資料畀陳考慮，用嚟協助佢跟進有關投訴。民政總署重申，希望屯門區議會喺陳樹英領導下，能夠秉公處理，確保議員言行唔會危及或者損害佢嘅個人誠信、公正、客觀判斷力或履行職務嘅能力，從而令區議會信譽受損。

陳樹英就話暫時未有時間查閱電郵，又話如果經了解後，發現有實質權限都會跟進，但佢現時有其他公務在身，唔能夠即時處理，最快都要去到今年7月7日第5次大會先可以跟進事件，同時會依照指引尋求一眾區議員意見，又話如果到時區議員覺得毋須要就此譴責張可森嘅話，會聽從區議員意見決定點做。

事緣於民政總署上月去信張可森，話收到有關佢喺議員辦事張貼「屯門特訓」告示嘅投訴，署方指有關行為違反《區議員及區議會轄下委員會成員操守指引》，促佢盡快移除，署方亦同時將投訴轉介畀陳樹英跟進，但陳就話民政總署電郵嘅內容過於粗略，單憑告示上「革命」一字，難以界定張可森係咪違反區議員操守，所以佢無從跟進，當時有建制派區議員就直指陳同張係「自己人」，梗係維護張喇！