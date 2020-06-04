3泛民議員投擲臭味液體　建制派到灣仔警總報案

多名建制派議員到灣仔警總報案，舉報許智峯、朱凱廸、陳志全在立法會投擲帶有臭味的液體。(馮子健攝)

民主派議員許智峯、朱凱廸、陳志全今日(4日)先後3次在立法會會議上投擲帶有臭味的液體，甚至內藏臭蟲，導致會議多次暫停。多名建制派議員在會議後前往灣仔警察總部報案，指上述三名民主派議員涉觸犯《立法會(權力及特權)條例》第17條(c)(特權法)，促警方盡快調查、果斷執法。

身為大律師的議員梁美芬指，民主派議員不想尊重國歌，批評議員用非法手段干擾立法會運作，涉違反立法會特權法。她又稱，今日會議屬非一般情況，認同主席梁君彥的做法，指「緊急情況應用緊急手段處理」，而三次事件中有保安「中招」，早前已去信立法會行政管理委員會，促保障保安及在場人士的人生安全。

議員葛珮帆指攬炒派不擇手段意圖中止審議《國歌條例》，指臭味液體導致自己皮膚過敏，強調該液體影響個人健康、十分危險。她指三名民主派議員更涉犯《立法會(權力及特權)條例》第19條，促警方盡快執法。

議員陸頌雄指反對派議員用無賴手段阻止其他議員發言，以「倒屎水」的方式剝奪市民聽取議員意見的機會，批評反對派「賊喊捉賊」反指梁君彥打壓發言自由，希望警方立即阻止議會大亂的情況。

議員何君堯指反對派行為敗德、違法，導致會議多次中斷，希望警務處盡快執法，政府亦應該允許有關部門參與行動。