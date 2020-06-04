港版國安法：台灣民調顯示　逾8成民眾反對立法

台灣陸委員近日委託民調公司，就兩岸及香港問題訪問當地逾千名20歲以上民眾。陸委員發言人邱垂正周四（4日）表示，受訪者中有82%人反對制訂「港版國安法」，認為是侵害香港民主自由及司法獨立，破壞香港「一國兩制」。另針對陳同佳一直未赴台投案，邱表示關鍵在於陳真實的投案意願以及港府的責任感。

調查於上月29日至31日以電話訪問進行，結果顯示，有70.8%民眾支持台灣在既有基礎上，以完善人道的援助工作，提供香港人民必要協助；另有68.6%民眾，支持陸委會在最短時間，跨部會議協調規劃，提出香港人道援助關懷的行動方案。

在兩岸方面，有79.1%民眾不接受北京以「一國兩制」矮化台灣，破壞台海現狀的主張；70.1%民眾支持依中華民國憲法與兩岸條例，處理兩岸事務。同時有88.9%民眾，反對大陸在「反分裂國家法」座談會上，強調對台貫徹法律及武力手段。

另就陳同佳案，邱垂正表示，台灣的刑事警察局以及香港警務處，已就陳同佳案建立一個單一聯繫窗口，並將此消息轉告本人，如陳確定要赴台面對司法，可隨時直接與台方窗口聯繫，台灣將會依法辦理。