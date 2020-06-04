政Whats噏：何啟明辭職遺蘇州屎　要「自己友」善後

立法會內務委員會嘅最新文件交代，秘書處暫時就今個月17日舉行嘅大會收到11份書面質詢。之不過，點解其中一項議員郭偉強所遞交、有關小販同墟市政策嘅質詢，有啲似層相識嘅感覺？呢個原來係同屬工聯會、上月底辭去勞工界議員席位嘅新任勞工及福利局副局長何啟明留低嘅「蘇州屎」。

原本何啟明打算喺下星期三(10日)嘅大會向有關當局提出質詢，希望了解政府未來有冇計劃喺全港各區設立墟市，或者係新嘅小販市場；但因為佢已辭去議員職務，唔能夠喺大會上提出質詢，所以喺10號嘅大會上將唔會處理呢項書面質詢。

同屬工聯會嘅郭偉強就決定將呢項書面質詢，隻字不改再次遞交畀主席梁君彥；質詢預定會喺今個月17日嘅大會處理，變相較原定遲1個星期先收到官員嘅答覆。

何啟明原先亦有另一項書面質詢安排咗喺尋日(3日)處理，亦因相同原因並冇處理，更令當日會議處理書面質詢的數目由平常嘅16項減至15項。查實何啟明依家已成為政府中人，相信要搵出答案並唔困難，係咪仲有必要去佔用議會資源呢？