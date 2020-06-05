東方日報A1：黎智英老點　快閃當悼念

政府因應新冠肺炎疫情而實施的「禁聚令」生效下，支聯會不理警方反對，昨日如常在銅鑼灣維多利亞公園舉行燭光晚會悼念「六四事件」三十一周年，萬人無懼禁聚令參加集會。晚會前夕，有數案在身的壹傳媒黎智英亦無視禁聚令，於傍晚六時許現身維園出席集會，惟逗留短短約十五分鐘便「快閃」離開。有大律師指出，不論逗留時間多久，即屬違反禁聚令，而有關集會亦未獲得警方發出「不反對通知書」，故黎智英與支聯會主席李卓人、民主黨何俊仁等人士亦有可能觸犯非法集結罪。警方昨全日在維園沒有拘捕任何人士。

黎智英目前有四宗刑事案件在身，共面對六項控罪，包括他於三年前涉嫌刑恐記者案，以及三宗於去年發生的未經批准集結案，被控兩項未經批准集結，及三項參與未經批准集結，均獲保釋候訊。黎昨傍晚六時許抵達維園，由李卓人、何俊仁、議員梁耀忠陪同進場，然後與民陣副召集人陳皓桓等人點起蠟燭悼念六四事件，期間在場人士高叫口號，包括反對「國安法」，並高舉手掌，又高叫「五大訴求，缺一不可」口號。

黎智英逗留短短約十五分鐘便「快閃」離開，離開時表示會去教堂出席彌撒，他指港人只能繼續堅持下去，稱：「繼續囉，冇㗎喇，國安法都打到嚟咯！」之後他登上座駕離去。

對於黎「快閃」參與多於八人的六四集會，本身是大律師的議員容海恩表示，不論逗留時間多久，只要現場人數多於八人即屬違反禁聚令。此外，昨日的集會亦沒有得到由警方發出不反對通知書，故黎等人亦有可能觸犯非法集結罪。至於黎本身被控以數項刑事罪行仍出席集會，容覺得他有違社會安寧之嫌。

另一大律師丁煌則認為，黎在禁聚令期間明知故犯出席未經批准的集會，反映黎已到窮途末路的地步，因為「港版國安法」不日將在港實施，所有反對派都有如「熱鍋上的螞蟻」，自己顧自己。被問到黎出席有關集會，會否對其本身被控的案件有影響，丁指出，已落案的刑事案件在《普通法》之下，所有被告不會因為他做出了進一步的違法行為，而令他在已被起訴的刑事案件中有任何影響。

由於警方以防疫為由反對支聯會舉辦六四晚會，康樂及文化事務署昨已於維園球場各個出入口，以至球場內擺放多重鐵欄，並鎖上鐵鏈。大批市民傍晚約六時起，經記利佐治街進入維園，有政黨及團體擺設街站，警方在附近戒備，並以揚聲器重複播放錄音，呼籲市民不要參與未經批准集結，指有機會違反禁聚令，但沒有入維園驅散。告士打道一帶也有大批警員，他們在維園出入口播放警告錄音，強調集會遭警方反對，呼籲市民切勿參與違法集會。

傍晚六時四十五分，以支聯會主席李卓人為首的百多人進入維園球場範圍，有人拉開及推倒鐵馬，又有人揮動美國國旗。李等人手持燭光走到維園一號球場席地而坐，數百名市民魚貫跟隨進入維園，有人手持燭光，康文署人員拉起封鎖線。

集會於晚上八時開始前，靠近銅鑼灣的集會人士揮舞港英旗、港獨旗等，及後集會人士默哀一分鐘，為六四死難者致哀，並進行傳統儀式。集會完結前，李卓人說：「今年都冇集會喇，但你有你反對，我有我去維園」，聲言明年會繼續舉辦燭光集會。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：