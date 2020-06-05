你要知：快速解凍有咩計？放微波爐千祈唔好制！

凍肉要快速解凍又不影響肉質？不如就由凍肉達人傳授秘技。

香港生活節奏快，很多人都會選擇買凍肉回家，等到需要時才解凍烹煮。有關解凍的方法，網上流傳的說法各異，究竟是否可行，又是否有真正快靚正的解凍法？

網上常見人提及「鹽水解凍」，稱可以加快解凍速度。凍肉達人廖煦昕(Dee)指，鹽水解凍不止有效，在解凍過程中，更可為肉類產生保濕、醃製、鬆化等作用，有廚師甚至會在切肉前「落少少鹽再雪」，「個原理就係順便幫它醃，做埋個分解，鬆化作用」。不過他補充，「鹽水解凍」適合在豬肉及雞肉上使用，至於牛羊因為一般不宜預先醃製，所以最好不要用鹽解凍。

另外，家庭主婦為貪方便，一般會將凍肉直接放在廚房鋅盆或金屬盤內解凍。「於入鋅盆會易溶啲，呢個係真」。不過，由於肉類放在鋅盆或金屬盤時，一邊會被壓着，沒有空氣流走，解凍後肉色可能出現瘀黑，外觀上「唔好睇」。較簡單方法是直接將凍肉放在室溫解凍，但需不時觀察解凍狀況，避免解凍過度令肉質變壞。

到底甚麼方法解凍才最有效保存凍肉肉質和色澤呢？關鍵在於是否肯「花時間」。「吃凍肉前一天，就要將凍肉放入菜格或溫度零度以上嘅雪櫃，花8至12個鐘去做解凍，就任何肉類個顏色都唔會變...每一塊肉都會有較完美效果」。

當然，如果沒有那麼多時間，把凍肉浸在水中可以是一個折衝的方法。一般豬扒，牛扒大約10至15分鐘就可以完全解凍。有指流動水比靜止水解凍速度更快，然而Dee哥稱：「流動的水固然解凍速度較快，但就較浪費食水」。如果不是時間緊迫，將凍肉浸在靜止的水中解凍已經足夠。Dee哥更提醒，任何一種解凍方法，都入要加上包裝袋，避免細菌孳生。

有心急之人會採用非一般解凍法，包括使用暖水、微波爐。Dee哥：「唔得！會烚熟啲肉！」他形容將凍肉放入暖水內，實際上如同打邊爐；至於放入微波爐，等於把帶冰的肉直接煮熟，兩種方法，解凍後都會令肉質變差，白白浪費食材。