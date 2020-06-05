Dr.東：膝痛漢「見樓梯似見鬼」　換關節手術後一小時可落床

年老及關節退化困擾不少人，有患者形容腳患令他「見到樓梯好似見鬼咁」，像這樣有嚴重關節問題的病人往往要進行關節置換手術。本港一間私家醫院設有「關節置換中心」，跨專科醫護團隊為病人提供「快速康復模式」服務，結合新成立的術前麻醉門診，即使病患嚴重受損的關節亦可經修整或更換，按其情況進行半膝或全膝關節置換術後，有病人術後一小時已可下床走動。

位於香港仔的港怡醫院介紹「關節置換中心」服務，總監忻振凱表示，隨着相關技術提升，一般只需約一小時就可完成單邊關節置換手術，較以往所需的時間快超過一倍，手術切口縮小亦可減低出血量。該中心的快速康復模式包括術前處方止痛藥及運動訓練；縮細開刀切口及時間；雞尾酒注射法以止痛消炎；術後毋須置引流管。忻強調，這套模式可加快關節恢復功能，縮短住院時間，減少病患併發症及死亡率。

中心的執行總監Dirk Schraven亦指，目前中心已進行超過450宗關節置換手術，全膝置換的併發症率只有0.3%。骨科專科醫生張文康則稱，中心近60%手術屬單邊換膝手術，由於相關技術完善，術前又有麻醉評估，可加快康復速度，目前病人術後一小時可下床活動，甚至由手術室步行至病房。麻醉科專科醫生張志偉解釋，術前麻醉門診服務是為病人制定安全及合適的麻醉方式，釋除他們疑慮，從生理及心理上做好手術準備。

從事冷氣機維修的陳先生年逾60歲，約10年前，他左腳膝頭開始出現拉扯感，數年前疼痛加劇，上樓梯及斜路時痛感特別明顯，最怕上落樓梯，其後嚴重至走平路15分鐘亦疼痛。陳喜愛戶外活動，膝痛後連工作亦不便，拉筋、運動及跌打均無法改善。

他求醫後被安排照X光，發現左膝關節磨蝕嚴重，今年4月進行全膝關節置換手術，當時採半身麻醉，手術後一小時陳已可下床走動，住院4天後便回家，現在恢復得不錯，早前更到離島「張保仔洞」遊玩。

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