網民熱話：情侶街上爭執　大隻男飛腳出拳打「跟得女友」

一對疑似情侶在街頭發生爭執，男子在眾目睽睽下，公然打女人。

男人打女人，是極度無品的行為。有網民在Facebook群組「馬路的事討論區」上載片段，一對疑似情侶在街上爭執，大隻男先向女友大起飛腳，再使出右勾拳打向女方頭部，動作非常兇狠，惟女方依然化身「跟得女友」，對男友死纒爛打。

現場是旺角登打士街，事發於昨日(4日)中午12時。從Michael Luk上載的兩段車Cam片段可見，該對男女在街頭邊行邊爭執，大隻男友看似怒氣沖沖，女方則從後追趕。期間大隻男方忽然動氣，「華麗轉身」下，向女方起飛腳，女方雖及時閃避，但似不甘被施襲，立即追上前。

起飛腳動作惹來不少旁人「食花生」，停下來向二人投以注目禮，惟男方見女方依然亦步亦趨，雖在眾人目光下，依然沉不住氣，轉頭使出右勾拳，打向女方頭部，再大力將其推開，期間更向女方指手畫腳，似作出警告。惟女方仍然化身「跟得女友」，追隨對方。貼文者為女方抱不平，留言說：「練到咁大隻原來係打女人。」

事件引起網民熱議，有人指男人任何時候都不應郁手，「真係唔明點解打得落手」，「喺街都咁樣，無人見到，打死都似。」亦有人怒斥男方行為「垃圾都不如」，「打女人，係唔係男人所為呀！」不過亦有人好奇女方舉動，為何遭連番毆打都跟隨對方，「唔通呢啲就係真愛？」

網民有話說

Lam Che Yan Pc：一個願打一個願捱，外人唔會明

Ter Ter：畀人打仲追住條仔做乜呀？未打夠？

Alan Liu：男人不壞，女人不愛

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