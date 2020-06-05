屯門南延線2030年始通車　議員批評政府興建鐵路歎慢板

政府計劃興建「屯門南延線」，將西鐵線由現時屯門站伸延2個車站，至屯門碼頭附近，預計2023年動工，2030年通車。議員批評政府興建鐵路「歎慢板」，又關注現時西鐵線客量已經飽和，擔心新線通車後帶來新增客量，令乘客更難上車。

立法會鐵路事宜小組委員會今早(5日)開會，討論「屯門南延線」工程。議員周浩鼎表示，現時西鐵線已經逼爆，元朗站及天水圍站的乘客經常上不到車，但新線通車會帶來更多乘客，「點樣大幅提升班次，疏導乘客，令乘客唔好變沙甸魚」。議員鄭松泰則關注新線的最終造價可能會增至160億至170億港元，又指屯門南站位處湖景路，並用架空鐵路站方式興建，擔心會對湖景邨及兆禧苑造成噪音影響。

議員陳恒鑌則批評政府興建新鐵路歎慢板，他指西鐵線用了5年興建，但新線只是興建2個車站，卻需要花7年，連同規劃時間在內，令屯門南一帶居民苦等16年。他又批評政府將社會要求沿深井、青龍頭一帶興建的「荃屯鐵路」束之高閣，促請政府重新考慮，並將「荃屯鐵路」由荃灣伸延至葵涌和大圍。

運輸及房屋局局長陳帆表示，項目以擁有權模式發展，會發展上蓋物業融資，工程若有超支會由港鐵負責。路政署署長陳派明則指，現時西鐵線每小時可開出21班車，屯馬線全線通車後可增至每小時24班，有需要可再加班，相信可應付新客量。