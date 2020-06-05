許樹昌與何栢良唱反調　稱其他祿泉樓居民暫無必要搬走

新冠肺炎疫情再現，沙田瀝源邨祿泉樓群組先後有6人染疫，衞生署昨(4日)安排祿泉樓「10」及「12」號單位住戶入住檢疫中心，涉及約100人。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早(5日)在電台節目表示，瀝源邨祿泉樓的病毒傳播途徑未明，建議衞生署在調查期間，不應只撤離10號及12號單位的住戶，其他祿泉樓居民亦應撤離到檢疫中心。他又建議署方要求警方協助追查未聯絡到的祿泉樓住戶。不過中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌則認為同幢其他居民暫無必要撤離，避免可能將病毒帶到社區。

何栢良以2003年沙士淘大花園爆發為例，指病毒有三種可能的傳播途徑，包括透過公共環境、水渠或排氣喉，以及氣流傳播。他指，若有居民咳或打噴嚏，飛沫可能會隨氣流傳到鄰近的單位或走廊。

許樹昌則在另一個電台節目表示，衞生署先安排祿泉樓10號及12號單位住戶撤離，是由於這兩號數單位的廁所喉管有共通點，先讓部分居民撤離，可讓當局仔細檢查喉管，是較「穩陣」的做法。但由於感染個案不算多，他指暫無必要全幢撤離。許續稱，當局在發現祿泉樓第一宗個案時，已不應讓大廈居民離開，因他們若搬走，有機會將病毒帶到其他地方，於14日的病毒潛伏期內，他不排除會再出現確診個案。

許又提到，現有的確診個案未必與大廈渠管有關，其中祿泉樓個案是由較低樓層住戶先發病，若喉管有問題，病毒一般「由上而下」傳播，理應由高層向低層傳播。故他預料患者在大廈公共地方感染的機會較大，相信患者較大機會透過公共設施感染，例如在大堂、升降機及接觸信箱等中招。現時居民要提交兩個樣本檢驗，許建議當局應同時要求居民在指定時限內提交樣本檢驗，是較穩妥做法。

至於祿泉樓附近的學校是否仍適合復課，許認為只要做足防疫措施，如量體溫、戴口罩及注意個人衞生，問題應該不大。

當區區議員岑子杰則在透露，不少祿泉樓街坊已搬走，他昨日曾致電衞生署反映，亦有街坊擔心搬走會將病毒傳開，詢問署方應如何做，惟政府無相關指引。岑又批評當局未有制訂清晰指引，亦未有檢查邨內同類樓宇設計大廈。他續指，近日有瀝源邨附近的家長和學生反映社區出現病毒傳播，認為現階段不應復課。