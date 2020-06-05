鬧事送院後疑遭警私刑虐待　襲警判囚老翁准保釋

上水六旬退休漢去年中因醉酒鬧事而被送往北區醫院，期間疑遭3名警員用私刑虐待，最終三警遭起訴，而退休漢亦因入院前因政見問題涉嫌襲擊市民和警長而被檢控，其後他承認普通襲擊和襲警兩罪，在粉嶺法院被判入獄6個月，辯方今日(5日)在高院就刑期申請保釋，獲准以現金10萬港元擔保外出。

62歲的被告鍾志華，去年6月25日晚上在天平邨天明樓外的公園飲啤酒，期間因政見問題與4名人士爭執，當時事主廖俊景亦在場，但廖只顧玩手提電話，沒有參與討論。被告短暫離去後折返，並指摘廖拍攝，但廖否認，被告即攬住廖，並向他的頭吐口水，兩人扭作一團雙雙倒地。廖起身後報警，被告即踢廖腹部，又拳打廖的眼，廖不停叫救命，有保安聞聲而至並制止二人。

救護員和警察先後到達，被告問警長莫兆強的編號，莫回答後，被告仍問個不停，表現激動，更突然打莫的面，造成1厘米的裂傷，在場警員遂制服被告。被告和莫其後均被送往北區醫院。辯方求情稱，被告在案發前和妻子爭執後離家，見妻子未有追出來，感到不快後遂到附近「飲悶酒」，最終發生醉酒鬧事的鬧劇，而他清醒後亦坦誠認錯。

辯方求情時指，被告在醫院受到警察不好對待，令他和家人都受到很大壓力和痛苦，他曾萌生輕生念頭，兒子亦在數日間脫光了頭髮。他現已感到後悔，願向2名事主道歉，日後不會再飲酒。裁判官考慮到被告襲擊事主的次數和部位後，認為本案比同類案件嚴重，判他入獄6個月。辯方隨即提出以5000元申請保釋，以待就刑期上訴，但被駁回。辯方後來決定上訴至高院。