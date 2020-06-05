沙中線工程醜聞無官員被問責　議員促陳帆下台

沙中線紅磡站工程千瘡百孔，調查委員會直斥政府、港鐵及工程承建商禮頓需為事件負責，但政府卻無官員為事件承擔責任。議員批評運輸及房屋局局長陳帆將工程失誤責任推卸給前線，揶揄其工作十分「好做」，要求陳帆立即下台問責。

立法會鐵路事宜小組委員會今早(5日)舉行會議，討論沙中線工程進展。港鐵指，目前屯馬線宋皇臺站及土瓜灣站已完成法定檢測程序，而紅磡站加固工程目標於本月底完成，之後進行重置工程、系統測試及試運，預計屯馬線可於明年第3季全線通車。

議員陳淑莊表示，根據調查委員會的報告所指，紅磡站擴建部分的承托力，可能因為工程失誤而減少接近7成，質問政府對此是否接受，會否檢控港鐵未有依照合約施工。議員林卓廷則不滿陳帆日前將工程失誤責任歸咎於前線人員，「你作為政治問責官員，30幾萬月薪，出現咗問題就將所有嘢推畀前線，話唔關你事，如果用你嘅邏輯，港鐵前行政總裁梁國權都唔洗辭職啦。你知唔知咩係政治問責官員，你根本就係卸責。」他認為，事件動搖了市民對政府工程的信心，若陳帆稍有廉恥便應該下台。

議員田北辰則指，據他了解及估計，港鐵於沙中線工程中收取的原有管理費，紅磡站部分佔了當中的7億港元，他認為港鐵將工程弄得「一鑊泡、亂晒籠」，政府最低限度應該剔除紅磡站的工程管理費，同時譴責時任的主要負責官員。

陳帆「死撐」沒有說過前線人員需為事件負責，他重申調查委員會報告指出工程問題出於工地監督、管理和施工方面，相關問題從沒有上呈過港鐵董事局作內部討論，政府及董事局亦被蒙在鼓裏。

至於追究港鐵，陳帆稱政府正審視調查委員會的報告，若發現港鐵失誤導致政府有損失，政府將按照委託協議追究港鐵，包括不會放過扣減港鐵原有的工程管理費。