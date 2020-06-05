雷霆20：粵港澳三地反罪惡行動　港警拘380人檢140萬毒品

警方由今年5月18日至29日，進行一項代號為「雷霆2020」，首階段的大規模粵港澳三地聯合反罪惡行動。行動中，香港警方共拘捕380人，檢獲的毒品和涉及非法活動的貨物總值約港幣6,850萬元。

三地警方一直不遺餘力打擊三合會及有組織犯罪活動，特別針對跨境犯罪集團。「雷霆2020」是以情報為主導的聯合執法行動，目的是打擊三合會及有組織犯罪集團的非法活動和跨境罪行，以及堵截犯罪份子的收入來源。

行動期間，香港警方共搜查527個場所，包括酒吧、遊戲機中心、網吧及住宅單位等，並拘捕380人，他們涉嫌干犯與三合會及毒品有關的罪行，以及「搶劫」、「非法入境」、「非法賭博」、「刑事毀壞」、「傷人」及「管有攻擊性武器」等。

被捕人士包括251名男子及129名女子，年齡介乎14至80歲，當中8人為內地人士，32人為南亞裔人士。

香港警方在行動中亦檢獲共值約140萬港元的毒品及精神科藥物，包括大麻、氯胺酮、可卡因、冰毒、海洛英及藍精靈等，另有超過5萬3千隻淫褻及盜版光碟，總值約港幣110萬元。

雖然近日2019冠狀病毒在香港肆虐，警隊在積極參與抗疫行動之餘，將繼續不遺餘力打擊黑社會、犯罪集團及有組織罪行。

香港警方會繼續與內地及澳門警方保持密切聯絡及交換情報，打擊跨境三合會犯罪集團，以維護公眾對治安的信心。