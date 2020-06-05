新巴城巴首輛太陽能裝置巴士今載客　每日供電7.5小時

新巴城巴旗下首輛太陽能裝置雙層巴士，今日(5日)起投入服務。巴士車頂的太陽能板能為巴士車廂的照明系統及乘客資訊設施供電，估計每年可減少0.716公噸碳排放量，相等於種植31棵5米高大樹為社區空氣淨化。

該輛太陽能裝置雙層巴士由新巴城巴研發，車頂裝有20塊太陽能板，覆蓋車頂約8成面積，輸出功率為1500瓦。每塊太陽能板厚度只有2.5毫米及重1.5公斤，輕巧且具彈性，可緊貼車頂表面並減少增加車身的負重。

太陽能板產生的電力會儲存在電池內，再供電予車廂的照明系統、動態巴士站顯示屏及車身電子路線牌，藉此減少使用引擎推動發電機所產生的電力，從而減低耗油量及碳排放，預計每日供電時間可長達7.5小時。即使巴士關掉引擎，儲存在電池內的太陽能電力仍可繼續為車身電子路線牌供電。

該太陽能裝置巴士日常將行走8號線，來往杏花邨及灣仔(北)。新巴城巴會持續監測巴士的環保表現，以研究於更多巴士加裝太陽能供電裝置， 以及使用太陽能為車廂內更多電子裝置提供電力的可行性。