港產「洪家手作」捲食物中毒案　廠房及零售點已關閉

上月本港出現逾200宗市民懷疑進食「洪家手作洪瑞珍三明治」後中毒的個案。東網記者今(5日)視察「洪家手作」位於觀塘開聯工業中心8樓的廠房，發現廠房位處的大廈地下大堂仍掛有印上該店商標的宣傳燈箱，惟廠房門外已拆走相關招牌，廠房內亦烏燈黑火，即使記者按動門鈴亦無人應答。而樓層走廊則有大型雜物堆在一旁，疑是用作冷藏食物的凍櫃，惟未知是何人放於該處。

此外，記者亦視察上述店舖分別位於荃灣及上環等地的零售點，其中位於荃灣南豐中心的零售點已經「人去樓空」，招牌已經拆掉，業主更在店舖大閘張貼放盤告示。而上環德輔道中的零售點亦已落閘，該店招牌被多張紙張覆蓋，只留下原有的三文治圖樣在旁。

涉事的「洪家手作洪瑞珍三明治」的廠商及店舖，早前被台灣的「洪瑞珍三文治」後人在本港入稟高院控告其侵權。洪瑞珍的後人於本月初向高院申請臨時禁制令，要求禁止售賣「洪家手作洪瑞珍三明治」的廠商及店舖在案件完結前，再使用「洪瑞珍」三字及與其相似的商標，最終獲法官批准。