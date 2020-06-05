向管工送禮被控行賄　醫院運作助理判囚8周

醫管局轄下東區醫院一名運作助理，就其工作向上司送贈禮物，涉及價值逾1100港元的食品，被廉政公署起訴。被告蔣紅玲早前於東區法院承認三項向公職人員提供利益罪名，今(5日)被裁判官判監8個星期。

裁判官指，上訴庭已表明行賄是嚴重罪行，即使被告只是出於私人目的犯案，但行賄行為不為社會接受，除非特殊情況，判監無可避免。裁判官考慮到本案性質輕微，涉及銀碼不多，遂就三項控罪判她監禁共8星期，除認罪外看不到有任何減刑因素。

50歲被告蔣紅玲早前表示願意頂證她的上司，惟廉署參考其口供後，認為她只是一廂情願行賄，不足指證其上司有受賄意圖，拒絕接受她轉做污點證人，亦不打算落案起訴其上司。辯方求情指，被告育有一名16歲讀中四的女兒，惟她將失去醫管局的工作，亦知道自己將被判監；辯方指被告行賄對象是公營機構較低層的職員，她是為了改善與上司的關係及對法律後果不熟悉才犯案，對公共服務影響不大，冀法庭從輕發落。

案情指2017年6月某日，儘管被告知道當天並非該管工生日仍把一張生日蛋糕收據交給該管工，讓她自己提取價值約300港元的蛋糕，之後被告發覺獲編配較討好的工作。但其後她感到情況再度轉差，於是把一盒價值195港元的乾鱷魚肉放置到該管工的儲物櫃內，並告知對方有關事宜。被告於2017年11月再把2隻共值約660港元的新鮮靑邊鮑魚放置到該管工的儲物櫃內，並及通知對方有關事宜。

雖然被告已提供共值1155港元的禮物，但發覺情況並沒有改善。被告於去年3月向醫管局作出投訴，醫管局再把有關事宜轉介廉政公署。被告向廉署承認曾提供上述禮物予該管工，意圖令對方在工作上善待自己。她又相信該管工接受了該些禮物。