傳利豐裁員數百人　香港採購部成重災區

曾為藍籌股的利豐集團上月完成私有化程序，本月隨即傳出裁員消息。據報，利豐作出內部重組，並率先向本港的採購部員工「開刀」，有採購部員工自上星期開始收到「大信封」，當中不少更是年資逾20年以上的員工。

利豐發言人回應指，對市場傳聞不作評論，但對於有報道指裁員人數達採購部員工70%，數字並不準確。新型冠狀病毒疫情對環球零售業造成巨大衝擊，同時影響利豐的業務。因此，不幸要調整員工編制，基於資料保密，未能透露更多細節。該公司目前仍然專注以創造未來的供應鏈為目標，並期待繼續以一間私營企業的身份展開新里程。東網正向勞工處查詢，暫未獲回覆。

利豐2019年周年報告顯示，集團在全球有約16796名員工，人力成本達654萬美元，即約5千多萬港元。有報道指，員工上星期開始收到人事部通知，該公司會進行裁員，由於裁減人數眾多，裁員至今仍在進行中。解僱信顯示，員工有約27日通知期，另有3日代通知金。有員工擔心市道艱難，現時被裁恐難以尋覓新工作。

利豐集團主席馮國綸在上月的股東特別大會中，曾透露經營受到多方面影響。他指，集團在外貿從事40多年，未曾見過行業面臨如此困局，先是數碼化對傳統採購業務的衝擊，然後是中美貿易戰的高昂關稅，今年再遇上新冠肺炎爆發，疫情蔓延至集團的主要市場歐美地區，許多訂單遭取消。