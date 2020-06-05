立會未能選出教科書小組主席　泛民否決召開特別會議處理

本港學生的教科書內容爭議不斷，立法會教育事務委員會早前成立小組委員會，研究幼稚園、中小學教科書及教材編製，惟開會兩次後仍未能選出主席。民建聯議員張國鈞去信事務委員會主席葉劉淑儀，建議召開特別會議處理相關工作，會上民主派議員反對建議，認為有更多教育事務更具迫切性，並指信件並非動議，認為並不能提出表決，建議最終在一片喧嘩聲下被否決。

張國鈞去信葉劉指，研究幼稚園、中小學教科書及教材小組於1月3日成立至今，仍未能選出主席，他引述小組主席梁耀忠明言不會有選主席的時間表，更指梁以往曾在選主席時，表現得一塌糊塗，認為在本屆議會下月完結前，小組未能開展實質工作，建議教育事務委員會召開特別會議研究教科書。

有議員批評，家長有渠道反映教科書問題，認為此事相對其他教育事務，迫切性較低，形容召開特別會議是「多餘」。民主黨議員黃碧雲亦指，小組委員會已經成立，再在事務委員會召開特別會議有違程序公義，要求葉劉尋求法律意見。

葉劉最終在一片喧嘩聲下要求就張國鈞的建議表決，不過，工黨議員張超雄指，張的信件僅屬建議並非動議，質疑就此表決是否合適，張亦表明其信件不是動議。葉劉表示，就此表決並不存在規程問題，更指民主派希望民主，現時她以民主的方法處理卻遭受批評。最終建議在一片爭議聲中，以12票贊成、12票反對，遭到否決。