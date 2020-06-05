執屍隊工作環境惡劣欠尊重　議員促改善待遇

新冠肺炎疫情未止，俗稱「執屍隊」的食環署處理屍體隊在人手、待遇、及工作安全方面備受關注。惟「執屍隊」工作性質具厭惡性，待遇卻只等同二級工人，署方亦不會為屍體進行新冠病毒測試。有隊員今(5日)表示，到場時不知屍體有否被感染，風險極高，要求署方分派工作時列明屍體有否感染風險，並提升工人職級。有議員批評署方對「執屍隊」的待遇不公道。

食環署處理屍體隊新界區工目沈先生直言，近年香港人口老化嚴重，加上劏房、獨居老人等的社會問題，令「執屍隊」工作環境愈發惡劣，不少遇到的屍體已放置逾兩周，「發臭、屍蟲、蛆蟲乜都有」。他更謂「有諗過轉行去掃街」，但「份工始終要有人做」。沈先生建議署方應提升工人一個職級，以吸引新人入行，亦要尊重有關職業，「我哋唔係要你1萬、3萬(薪金)，係想你畀返啲尊嚴我哋咋」！

食環署處理屍體隊九龍區工目何先生則稱，署方有提供眼罩等防護裝備，但一般不會穿，一方面擔心引起社區恐慌，另一方面尊重死者及其家屬。實際上到達時大多無合適設備和空間穿脫防護衣。成員鄺先生則指，有次到大嶼山處理一具腐爛且藏在石罅間的遺體時，附近村民不准他們經村路離開，只能徒步至最近的碼頭。但他對工作未有怨言，僅稱「做得依行，都係等佢哋(死者)安心上路」。

此外，「執屍隊」的待遇和工作內容比例不符，議員梁志祥指出，現時「執屍隊」連工目有約70多人，需要處理港九新界的屍體。有關工種的工作環境屬厭惡性，卻只有一至二級工人的待遇，但署方僅稱已在2017年起為每月出勤達14日的員工額外發放約1000港元，梁認為相比工作内容而言並不公道。議員周浩鼎則指，「執屍隊」未能在處理屍體前，得知死者生前是否曾染新冠肺炎，除工人染疫風險大增外，亦會增加社區傳播機會。