赤柱監獄裝電鎖保安系統　遙控式開囚倉門加快支援

懲教署為提升保安系統及在囚人士環境，給予穩妥、人道及合適的環境，陸續於赤柱監獄進行不同的改善工程項目，其中在監獄內裝置「電鎖保安系統」，取代舊式的手動操作，除提升保安程度外，還加快緊急支援的速度。

「電鎖保安系統」是一套電動機械鎖開關係統，有助提升院所的運作效率，電鎖要配合閉路電視、對講機及召唤按鈕運作。當有在囚人士在囚室內呼救時，人員會前往視察，倘有需要打開倉門時，只需按動門旁的召唤按鈕，而要求開啟閘門時，控制室會即時收到相關的視像和音頻信號，控制室人員透過對講機及閉路電視核實有關人員的身份後，即以遙控方式開啟電動機械鎖。

懲教署助理署長(行動)吳超覺今日(5日)指，赤柱監獄已有83年歷史，最古老的第一代囚倉只有一道近乎密封式的門，門上只有一個小孔，而門鎖則要用鎖匙開啟；缺點是人員難以視察內裏情況，亦不通風。而第二代的囚室的閘門，部分改作欄柵設計，可以加強通風，亦方便人員視察內裏情況，但閘門同樣需要以鎖匙開啟。

吳指，由於赤柱監獄為最高設防監獄，為保安及安全起見，人員不會隨身備有鎖匙；倘有在囚人士在囚室內需要協助，人員須打開閘門，要先通知控制室人員，相關人員再去拿鎖匙，他形容「最遠囚室同匙房相隔250米，一來一回就要500米，要用好多時間，未必可以畀到最快嘅支援」。

而現時新款試行囚室改用電鎖後，人員可省略拿鎖匙的步驟，加快提供協助。記者現場所見，由人員按動按鈕，至囚室門打開，僅相隔約5、6秒。此外，囚倉亦加裝大量閉路電視鏡頭。吳指出，每道倉門旁裝有2個鏡頭，其中1個用以核實按掣人員身份，另1個裝於高位的鏡頭，則可作較大範圍監控，例如確保按掣人員無被挾持。

署方較早前獲立法會通過撥款，於該監獄大部分通道、囚室和相關設施安裝電鎖保安系統。工程涉及安裝約2300道電動鎖開門，約5000部閉路電視攝錄機。工程項目於2018年展開，分階段進行安裝，工程預計於2025年年底完成。