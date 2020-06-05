赤柱監獄各囚室加裝安全扇　新囚倉小窗牢固不設欄柵

赤柱監獄第一代及現時使用的囚倉閘門較密閉，囚室內亦沒有風扇，只靠室內的小窗通風，夏天高溫難免會汗流浹背及感覺較侷促。懲教署一直有留意及檢視院所的通風情況，以改善羈管環境。為保持室內空氣流通，署方除加裝風扇外，還計劃在每一個囚室內安裝安全扇。

赤柱監獄內各走廊及處所目前已安裝超過1600把風扇，為進一步加強通風，部分囚倉走廊的風扇亦更換成工業用的牛角扇，加大風力。長遠而言，署方計劃為每一個囚室加裝俗稱滾筒扇的安全扇，現時已在部分囚室測試安裝。

現場所見，由於赤柱監獄囚室「樓底」較高，而安全扇像一個長方形小鐵盒裝在天花板上，即使伸手亦難以觸摸；加上安全扇設有網狀保護罩及沒有懸掛點，在囚人士不會碰觸到機械部分，亦不會有空間掛上床單等物，避免有上吊等潛在危險。

此外，未來新式囚室的小窗亦會有所改進。為防止在囚人士逃脫，舊式的窗配有欄柵，有礙通風；而新式囚室的小窗變得牢固，不再有欄柵，除加強通風外，還可以讓更多陽光進入室內，懸掛點亦會減少，令囚室更為安全。