抗疫津貼申請存漏洞　旅巴司機轟政府離地

新冠肺炎重挫本港旅遊業，港府早前雖透過防疫抗疫基金向旅遊巴司機派發1萬港元津貼，惟每輛旅遊巴名額僅2個，部分僱主更趁機販賣名額以瓜分補貼。有工會今(5日) 批評港府「離地」令打工仔受害，並陪同10多名合乎資格、但未獲公司協助簽署確認書的工友，親身到旅遊事務署集體交申請表和抗議。他們要求港府放寬審批要求，以及設立失業或開工不足津貼。

旅遊巴士司機工會幹事曾昭文指出，至今已接獲約150名司機求助，因僱主拒簽確認書而無法申請津貼。曾續指，當中有約20名司機表示，其僱主或前僱主稱可找人協助申請，但「要先畀5000蚊」，更指「出面好多有名額嘅(車主)都係咁做」，變相侵呑工友一半津貼。

曾又透露，有小型公司會向車主或大公司短期租用旅遊巴營運，限期內「架車可能已經租過畀2間公司」。換言之，一架旅遊巴或多於兩名司機合乎領取資格。曾批評申請制度漏洞百出，做法荒謬，不但名額不足，更可讓僱主侵權獲益。他促請港府放寬審批條件，如毋須僱員要求僱主簽署文件，改為提交個人法定聲明書等。

曾任職金巴司機約一年的陳先生指出，今年1月遭公司解僱，得知自己合資格獲津貼後曾於5月向前公司查詢，等待一周後獲回覆指不會為已解僱的員工簽署確認書。據他所知，至少7人同樣不獲簽署。另一金巴前司機廖先生則指出，金巴名額足夠協助所有本地司機，對自己符合申請資格，卻因上述理由不獲簽署，感到不公。