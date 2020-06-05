許智峯私人檢控西灣河開槍警　法院押後處理

民主黨立法會議員許智峯早前申請以私人傳票，檢控去年11月11日交通部警署警長涉於西灣河向少年開槍，及去年10月6日的士司機鄭國泉涉於深水埗剷上行人路撞人的兩宗案件，東區法院今早(5日)開庭審理後，就警員開槍案的申請，法庭需時釐清法律觀點，決定押後裁決；至於鄭國泉涉嫌駕的士撞人案決，法庭定受理的申請，法庭稍後會派傳票要求鄭出庭應訊答辯。

許智峯去年底透過眾籌發起私人刑事檢控，追究及控告西灣河開槍的警員一項意圖謀殺罪，以及一項意圖造成身體嚴重傷害而射擊的交替控罪；至於司機鄭國泉涉嫌駕的士撞人案，許則控告鄭一項危險駕駛罪。

今早聆訊以非公開形式進行，公眾人士不得入庭旁聽，惟許在散庭後向傳媒表示，律政司有派代表出席並入庭旁聽，裁判官遂詢問律政司是否已介入案件，該代表稱需要更多資料作參考才可決定，裁判官認為律政司代表現階段屬公眾人士，拒絕讓其代表旁聽。

許表示歡迎裁決，相信法庭可為的士撞人案傷者及香港社會帶來公義，又不排除在索閱傷者醫生報告後，改控鄭國泉更嚴重罪名；交通警開槍案方，許認為指控嚴重，法庭需時考慮亦算合理。他又透露，裁判官是基於案件具表面證供足以提控，才批出傳票。

協助許提出私人檢控的律師楊浩然表示，律政司有權申請介入案件，且可聲稱在審視證供後認為證據不足而撤銷檢控。但若律政司撤控，他們會申請司法覆核挑戰律政司的決定。許警告律政司不要運用法律賦予的權力介入案件：「唔好再畀全世界睇到佢嘅偏頗同醜陋」，他指律政司若真的相信司法獨立，就應放手讓法庭正式審訊以彰顯公義。