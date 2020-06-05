修例風波：律政司增派人手加快檢控　學者斥亡羊補牢

引起軒然大波的反修例示威，警方自去年6月至今年5月15日共拘捕8338人，年齡介乎11歲至84歲，涉及罪名包括參與暴動、非法集結、傷人、縱火等。惟過去近1年只控告1635人，有5千多人的案件仍在調查中。據報律政司為加快檢控程序，增派人手到刑事檢控科的特別職務組。有學者認為，現時才加派人手反映律政司工作效率過慢，無助提高阻嚇力。

警方控告的1635人，有5212人正保釋候查或拒絕續保後獲釋放，11人在警方警誡後獲釋放，另有1430獲無條件釋放。1685名已經或正在司法程序處理的人士中，只有86人被定罪、50人須簽保守行為及1人被判照顧或保護令，其餘人士的司法程序仍在進行中。

有報道指，律政司為加快檢控程序，避免堆積案件，加派人手到刑事檢控科的分科五（特別職務）。政府資料所見，特別職務組成員包括副刑事檢控專員楊美琪、高級助理刑事檢控專員周天行，以及助理刑事檢控專員陳淑儀等人。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，律政司增派人手只是亡羊補牢，認為律政司反應過慢，令法例起不到阻嚇作用，導致去年及今年發生多宗暴力示威，並指早於去年10月及11月已應加派更多人手。他又指，近期有案例反映律政司在檢控上因證據不足而「甩轆」，未能成功將相關人士定罪。他認為，律政司在增派人手同時，應確保檢控質素及檢控人士的立場不會偏頗。

對於律政司司長鄭若驊指，全國人大有權作出港版國安法的決定，律政司則根據《基本法》第63條主管香港特區刑事檢察工作。陳偉強擔心，即使國安法有助保障本港穩定，但由律政司負責刑事工作，「利劍都變木劍、變無牙老虎」，促請律政司加快檢控工作。