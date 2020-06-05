外婆涉殺害孫兒　指當時不懂分辨孫兒是否該死

55歲外婆涉嫌在酒店勒斃六歲外孫案，今(5日)於高院續審，被告簡桂芳續於高院自辯。簡供稱當日受情緒所控，不懂得分辨孫兒是否「該死」，但她今日回望過去，便覺得孫兒不應該死。

控方盤問被告時詢問她在案發當天(18年3月18日)，殺害孫兒的念頭是否經常在她腦海浮現。被告回答時有時無，但她當日整天情緒低落，自言「畀情緒控制住」。控方又多次問被告是否覺得孫兒「該死」，被告直言「唔識分」，重申自己受情緒所控，滿腦子都覺得孫兒是精神病人，並決定自己都去死，但她現在回首當時，覺得孫兒不應該死。

被告續指她當晚感到疲累，躺在酒店床上，用枕頭蓋着面，孫兒曾問她在幹甚麼，她着孫兒按着枕頭。她隨後叫孫兒「試下」，但她按了兩下後，孫兒撥開她，她便沒有再試。控方問她當時是否有意圖焗死孫兒，被告回答：「都有少少。」；控方指被告趁孫兒熟睡勒死對方，質疑她是趁較易下手的時間犯案。被告否認有此想法，她稱當時曾小睡一會，期間腦海中出現孫兒是精神病人，得出要勒死孫兒的想法，但她不知勒了多久。

被告的女同事朱遠芬（譯音）稱，被告在2018年農曆新年前後暴瘦，經常失聲痛哭，稱擔心孫兒跟不上小學功課，至案發前不久又經常失眠。朱問被告為何不找孫兒生母教導孫兒，被告只哭稱：「個女叫我唔好煩佢。」；精神科醫生麥敦平則指，他於2009年接手被告個案，她有焦慮和抑鬱問題，需定時服藥。被告原定2017年11月覆診，但她沒有依時應診，至翌年1月始覆診，亦時麥最後一次見她。麥指，被告的藥理應於17年11月服完，麥18年初見被告時，見她抗壓能力轉弱，壓力增加，估計壓力源於金錢和照顧孫兒。